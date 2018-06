SPÖ: "Erste gescheite Maßnahme der Regierung"

Reimon : Zeitpunkt bewusst gewählt

Der grüne Europaabgeordnete Michel Reimon glaubt indes, der Zeitpunkt der Maßnahme sei von der Regierung nicht zufällig gewählt worden. In Österreich können türkische Staatsbürger seit gestern ihre Stimme für die türkische Parlaments- und Präsidentschaftswahl abgeben. Mit der angekündigten Schließung von Moscheen würde man viele türkische Wahlberechtigte motivieren, nun erst recht Recep Tayyip Erdogan zu wählen.

Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hält den Zeitpunkt für "bewusst marketingtechnisch gewählt". Zudem habe Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bewusst gelogen, wenn er behaupte, die SPÖ habe in der Vergangenheit nichts unternommen. Bereits im Oktober 2017 habe die damalige SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar Vorkommnisse in den Moscheen an das damals ÖVP-geführte Innenministerium gemeldet. Nichtsdestotrotz handele es sich bei der Schließung der Moscheen um "die erste gescheite Maßnahme dieser Regierung", so Lercher.

Einen ersten Schritt sieht auch die Liste Pilz hinter der Maßnahme. Jedoch würde damit das "Problem der Radikalisierung nicht an der Wurzel angepackt", so Menschenrechtssprecherin Alma Zadic. Peter Pilz habe schon lange die Auflösung von ATIB gefordert, der damalige ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka sei dieser Forderung aber nicht nachgekommen.