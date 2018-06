Vor der Türkei-Wahl: Es wird eng für Doppelstaatsbürger

Denn in den europäischen Ländern mit den meisten türkischen Migranten (siehe Grafik) hat Erdoğan eine treue Gefolgschaft. Bei dem Verfassungsreferendum des Vorjahres, das einer Abstimmung über die Politik des Staatschefs glich, votierten in Deutschland 63 Prozent, in Frankreich 65, in den Niederlanden 71 und in Belgien 75 Prozent mit Ja. In Österreich waren es ebenfalls fast drei Viertel (73 Prozent). In der Türkei schaffte es der Präsident trotz eines medialen Trommelfeuers gerade einmal auf knapp über 51 Prozent. In den Städten Istanbul, Ankara und Izmir überwogen gar die Nein-Stimmen.