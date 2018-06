Die wichtigsten Fragen rund um die Moscheen-Schließung

Die Bundesregierung macht offenbar Ernst mit ihrem Auftreten gegen den politischen Islam und hat am Freitagmorgen harte Konsequenzen angekündigt. Vorgesehen ist eine Schließung von mehreren Moscheen. Darüber hinaus könnten bis zu 40 Imame des Vereins "Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich" (ATIB) ihren Aufenthaltstitel in Österreich verlieren.

Im Folgenden werden die wichtigsten Fragen zu den betroffenen Organisationen und zu den Maßnahmen der Regierung beantwortet.

Wie viele Moscheen und Imame sind betroffen?

Die Regierung will sieben Moscheen auflösen. Sechs davon werden von der Arabischen Kultusgemeinde betrieben, die als Kultusgemeinde insgesamt aufgelöst werden soll. Die siebente Moschee wird vom Verein "Nizam-i Alem" betrieben, der den „Grauen Wölfen“ (türkischen Rechtsextremisten) nahestehen soll. Außerdem sind etwas mehr als 60 Imame des türkischen Vereins ATIB im Visier der Regierung, wobei bei 40 Geistlichen ein Aufenthaltsverfahren läuft.

Wo liegen die sieben Moscheen, die geschlossen werden?

Vier Moscheen sind in Wien, zwei in Oberösterreich und eine in Kärnten. Die zwei oberösterreichischen Gebetshäuser, die vor dem Aus stehen, befinden sich in der Linzer Goethestraße und im Welser Traunpark. Eine der vier Wiener Moscheen ist die Moschee der „Grauen Wölfe“ am Antonsplatz in Wien-Favoriten.