Moschee-Schließung: "Geht’s ham, oida"

Ein Verantwortlicher der Moschee – auch er will seinen Namen nicht nennen – kündigt an, dass man die Sperre nicht hinnehmen will. „Wir haben Einspruch eingelegt.“ Das angebliche Video, auf dem Besucher in der Moschee den Wolfsgruß machen, gäbe es gar nicht, meint er. „Da ist niemand zu sehen, der das macht“, ärgert er sich und zeigt zu Demonstrationszwecken selbst den Wolfsgruß. Die umherstehenden Kameraleute und Fotografen nehmen das Motiv dankbar auf.

Gegen 13 Uhr wird die Stimmung hitziger. Ein junger Türke beschimpft Journalisten. Der Teil einer Messerhalterung am Hosenbund ist erkennbar. Ein Österreicher fährt mit seinem Pkw vorbei, kurbelt das Fenster hinunter und schreit: Geht’s ham, oida!“ Zwei Fußgänger, die an einer Parkbank mit Türken vorbeigehen, merken hämisch an: „Müsst’s leicht z’ammpacken?“ Ein Busfahrer wiederum streckt seinen Mittelfinger nach oben, als er einen Kameramann erblickt.

Nicht-Türken, die hier wohnen, sind erstaunt. Nie sei ihm die Moschee aufgefallen, sagt Robert Dittrich. „Man darf nicht alle in einen Topf werfen. Ich weiß nichts davon, dass das eine radikale Moschee ist.“ Auch eine Hundebesitzerin ist überrascht. „Die Männer dort waren immer extrem freundlich.“ Der katholische Pfarrer, der vorbei eilt, teilt mit, dass es „immer eine gute Nachbarschaft“ gegeben habe.

Ums Eck in der Favoritenstraße betreibt Ibrahim Sengec ein Döner-Lokal. Er sitzt mit seinem Freund Mehmet Sari am Tisch. „Die Regierung mag keine Moslems. Leichter wird es jetzt sicher nicht.“ Man habe nie Probleme mit Österreichern, betonen sie. „Wir müssen doch alle miteinander leben.“