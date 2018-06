ATIB mit 100.000 Mitgliedern in Österreich

In Wien sorgte vor wenigen Wochen eine ATIB-Moschee für Aufregung, die eine in der Türkei ausgetragene Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg mit Kindern in paramilitärischen Tarnanzügen nachstellte. Kritiker warfen der Organisation in der Vergangenheit auch Spionage und Bespitzelung von in Österreich lebenden Türken für das Regime des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor. Von dort wird ATIB auch finanziell unterstützt, was ein Sprecher in Österreich am Freitag auch bestätigte. Begründet wurde dies damit, dass es in Österreich keine adäquate Ausbildung für Imame gebe. Zuvor hatte die Bundesregierung mitgeteilt, dass bis zu 40 ATIB-Imame in Österreich aufgrund des Verstoßes gegen die im Islamgestz verbotene Auslandsfinanzierung ihren Aufenthaltstitel verlieren könnten.

ATIB wurde Anfang der 1990er Jahre gegründet. Hinter ATIB verbirgt sich der türkische Name Avusturya Türkiye İslam Birliği (Österreichisch türkische islamische Vereinigung). Der Dachverband organisiert Pilgerfahrten nach Mekka, bietet Bildungs- und Kulturangebote und leistet Beerdigungshilfe wenn es der letzte Wunsch von Verstorbenen ist, in der alten Heimat begraben zu werden.