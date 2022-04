Raus aus Öl & Gas: Was zu tun ist

Energieberatung

Zudem bietet jedes Bundesland über die Landesregierungen eigene Energieberatungen an. Wer heute anruft, wird tatsächlich erst in einigen Wochen bis Monaten einen echten Beratungstermin bekommen, weil das Berater-System jetzt schon überlastet ist. Oft muss nämlich eine Energieberatung vor Ort prüfen, was möglich und sinnvoll ist.

Leider ist nicht immer klar, ob die vorgeschlagenen Lösungen die bestmöglichen sind. Ob man wirklich zuerst eine Sockelsanierung (von Grund auf) oder nur teilweise eine thermische Sanierung vornehmen muss. Selten bis nie kann einfach das alte, fossile Heizungssystem gegen z.B. eine Wärmepumpe getauscht werden.

Es ist derzeit richtig schwierig, einen verlässlichen Baumeister zum Sanieren und Elektriker für die PV-Anlage und einen Installateur zu finden, der noch für dieses Jahr Aufträge annimmt.

Noch schwieriger ist es für Mieter als auch für Besitzer von Eigentumswohnungen in Mehrparteienhäusern.