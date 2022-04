Mehr Tempo bei Gas-Ausstieg: Neues Gesetz ab Mai?

Die Lage in Sachen Gas aufgrund der aktuellen Ereignisse im Ukraine Krieg und den Sanktionen gegen Russland veranlasst Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) dazu, das Tempo in Sachen Gas-Ausstieg zu erhöhen. Wie der ORF berichtet, soll bereits ab Mai das neue "Erneuerbaren Wärmegesetz" vorliegen.

Laut Regierungsprogramm sollen hier vor allem ab 2025 Gas-Heizungen in neuen Wohnhäusern verboten werden. Je rascher das Gesetz in Kraft trete, desto schneller gehe es in Richtung Energieunabhängigkeit, so Gewessler. Bereits vor wenigen Tagen hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine Beschleunigung in Sachen Gas-Ausstieg angedeutet. Im Interview mit der Kleinen Zeitung sagt er: "Bisher ist unser Ziel, dass bis 2025 keine Gasthermen mehr eingebaut werden dürfen. Das könnten wir vorziehen. Wenn ich sage, wir fördern Solar, Wind, Wasser, hat das eine große Dimension, wenn ich in 10 bis 15 Jahren eine sichtbare Unabhängigkeit von russischem Gas anstreben möchte. Das sind für uns jetzt Riesen-Infrastruktur-Herausforderungen, die wir jetzt mit dem Koalitionspartner angehen und beschleunigen."

Langfristig war der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bereits geplant. So sollen ab 2035 jegliche Ölheizungen verboten sein. Ab 2040 dann generell jegliche Gas-Heizungen auch in bereits bestehenden Wohnhäusern.

Derzeit heizen etwa 900.000 Haushalte mit Gas, 600.000 davon alleine in Wien. Zudem gibt es rund 600.000 Ölheizungen in ganz Österreich.