Ökospaß statt Putingas - Wie kommen wir da wieder raus?

Schon im Jahr 1938 sei in Zürich eine Wärmepumpenheizung in Betrieb genommen worden, weiß Ingenieur Gerhard Miltner. Vor 35 Jahren kam es unter seiner Leitung in Bregenz/Lochau in Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Landesregierung und der Uni Innsbruck zu Österreichs Pilotprojekt: Zwei Wohnhäuser (Wohnflächen 1038 und 882 ) wurden mit Erdsonden ausgestattet. Der Techniker stellt fest: „Die Anlage läuft noch heute einwandfrei.“ Miltner sagt, Felsboden sei wegen der hohen Leitfähigkeit am besten geeignet. „Darum haben wir Mitte der 1980er Jahre in Lech am Arlberg in 1.400 Metern Höhe zwei Apartmenthäuser mit Wärmepumpen auch zur Warmwasseraufbereitung ausgerüstet.“

2006 wurde in der Linzer Markartstraße ein Wohnhaus (50 Wohnungen) aus dem Jahr 1957 von allen Gasthermen befreit, thermisch saniert und an die Fernwärme angeschlossen. Die erste Sanierung (Bauträger GIWOG) eines Mehrfamilienhauses in Österreich senkte den Energieverbrauch um 90 Prozent.