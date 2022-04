Mobilitätsexpertin Diehl: "Alle werden den Autos ausgeliefert“

Wenn wir sie gut nutzen, sind sie clever. Aber die Statistik sagt, ein Auto wird 45 Minuten am Tag bewegt und es sitzen immer weniger Leute drin. Und das ist dann nicht mehr clever. Ich glaube auch, wenn heute jemand sagen würde, ich habe da ein neues Start-up, das macht aus zwei Tonnen Stahl so eine Sache, mit der ich 1,3 Personen 45 Minuten am Tag bewege und ansonsten steht’s rum, wäre das kein Erfolg. Wir haben uns zu sehr an das Auto gewöhnt. Es sind ja überall Autos, man wächst in dieser Welt auf. Und das zu hinterfragen, ist ja schon die erste Anstrengung, die man machen muss.

Ist es nach Jahrzehnten der Auto-Dominanz nicht schon zu spät dafür?

Ich habe das Gefühl, dass wir so fantasiebehindert und Status-quo-orientiert sind. Wenn wir eine Vision haben, dann sollten wir so groß wie möglich denken. Bei den Interviews habe ich aber gemerkt, es macht den Leuten Angst, darüber nachzudenken, was ist eigentlich, wenn das Auto nicht mehr da ist. Wenn ich alt bin, krank bin, zu arm bin. Viele haben gesagt, „eine Person ohne Führerschein könnte mein Leben nicht führen“. Das ist undemokratisch.

Ich bin ein großer Fan von Gleichberechtigung und Demokratie und das würden wohl viele unterschreiben. Aber wenn ich sage, das heißt, dass das Auto Privilegien verliert, dann knatscht es. Ich verstehe nicht, warum ich zu Fuß oder auf dem Rad weniger wert bin als ein Mensch, der so ein Ungetüm fährt. Wir haben das System so aufgebaut, dass ich versuchen muss, zu überleben, nicht zu sehr im Weg zu sein.