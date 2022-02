Modal-Split

Rund die Hälfte aller Wege in Österreich werden noch immer mit dem Pkw absolviert, in Wien ist der Anteil in den vergangenen 30 Jahren von 40 auf 25 Prozent zurückgegangen, zugunsten der Öffis, des Radverkehrs und des Gehens. Klar ist auch, dass man künftig nicht auf das Autofahren verzichten wird müssen, man wird nur nicht unbedingt mit dem eigenen Auto fahren, sondern mit E-Carsharing. Übrigens sollen ab 2025 nur mehr emissionsfreie Taxis und Mietwagen unterwegs sein dürfen, sagt der 2021 vorgestellte Mobilitätsmasterplan.

Mikro-Öffis

Immer mehr Gemeinden kommen ab vom System der fixen Öffi-Strecken, die teuer im Betrieb und eher unattraktiv für die Kunden sind, und gehen in Richtung der Mikro-Öffis: Gemeint sind damit etwa Anrufsammeltaxis ohne fixe Strecken, die man nach seinen Bedürfnissen buchen kann. Gratzer vom VCÖ sieht etwa das Öffi-Klimaticket als Möglichkeit, damit künftig auch diese regionalen Verkehrsmittel bezahlen zu können – und dem Menschen in Österreich so eine Mobilitätsgarantie geben zu können.