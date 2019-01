Rauchen erst ab 18 – und was uns 2019 sonst noch erwartet

Seit 1. Jänner ist Rauchen erst ab 18 Jahren erlaubt, außerdem ändert sich die Mindestsicherung und ab Herbst gibt es ab der zweiten Volksschulklasse wieder Noten. Ein Überblick.

Rauchen erst ab 18 Jahren

In ganz Österreich wird ab 1. Jänner die Altersgrenze beim Rauchen von 16 auf 18 Jahre angehoben. Das neue Schutzalter gilt auch bei der Verwendung von E-Shishas, E-Zigaretten und Wasserpfeifen. Mit einer neuen Serverlösung am Zigarettenautomaten – der kontaktlosen NFC (Anm. Near Field Communication) – wird nun jeder Kunde beim Kauf abgefragt, ob er bereits das zulässige Alter erreicht hat. Dies war mit der bestehenden Konfiguration nicht möglich.

Verschärfungen gibt es auch beim Erwerb und Konsum „harter“ alkoholischer Getränke, wie Spirituosen. Hier wird die Altersgrenze von 16 auf 18 Jahre angehoben.

Die Bestimmungen zum Alkohol werden allerdings nicht in allen Bundesländern zum selben Zeitpunkt in Kraft treten. In der Steiermark, im Burgenland und in Vorarlberg etwa gelten sie – so wie ursprünglich vorgesehen – seit 1. Jänner, in Salzburg ab 1. März und in Wien wird Februar oder März vorgesehen.