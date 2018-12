Berittene Polizei: Orbáns Pferde haben Dienst angetreten

In der Ausbildung machen sich die Warmblüter bis jetzt ganz gut. „Sie sind extrem nervenstarke und entspannte Pferde“, sagt Maier. Auch wenn die Tiere bereits in Ungarn im Grenzeinsatz waren, müssen sie noch für den Polizeidienst in Österreich trainiert werden.

Die 17 reitenden Polizistinnen und ihre vier männlichen Kollegen befinden sich mitten in der Ausbildungsarbeit. Im Akademiepark in Wiener Neustadt, in der die Reiterstaffel angesiedelt ist, sind sie die Lieblinge der Spaziergänger, Nordic Walker und Jogger. An sonnigen Tagen versammeln sich dutzende Schaulustige beim Galopptraining auf der Reitwiese.