Berittene Polizei wird neu aufgestellt: Cobra, übernehmen Sie!

Budgetiert waren für die Reiterstaffel 900.000 Euro (ohne Personalkosten). „Ich habe 380.000 Euro an das Finanzministerium gemeldet, das müssen wir nun einhalten“, sagt Steiner. Dabei sind 180.000 Euro Fördermittel aus EU-Geldern inkludiert. Im Oktober oder November soll schließlich ein Standort in Wien gefunden sein, wobei es sich voraussichtlich um eine Liegenschaft des Bundesheeres handeln wird. Fix ist, dass es bei zwei Standorten bleiben wird. In Wiener Neustadt wird ausgebildet, sind Tier und Reiter so weit, dann übersiedeln sie gemeinsam nach Wien. Deshalb soll es vorerst auch bei nur zwei Pferdeanhängern für jeweils zwei Tiere bleiben. Von einem Anhänger für 14 Tiere ist nun keine Rede mehr.

Treibenreif und Steiner streichen die Vorteile einer Reiterpolizei heraus: Bessere Suche nach Vermissten, Imagepflege und Einsätze bei Fußballspielen. Treibenreif: „In Brüssel gibt es 116 Pferde, das kommt ja nicht von ungefähr.“ Und Bayern will laut Regierungsprogramm auf 200 Tiere ausbauen.