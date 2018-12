Kulturkampf um die Schulnoten

Neue Noten auch für Mittelschüler

Weil sie inzwischen auch schon zehn Jahre alt ist, erwirkt das „Pädagogik-Paket“, das heute beschlossen wird, auch, dass die Neue Mittelschule künftig nur mehr „Mittelschule“ heißt.

Geändert wird auch die Notengebung in den Mittelschulen und die optionale Rückkehr zu Leistungsgruppen.

Derzeit gilt noch eine wenig durchschaubare siebenteilige Notenskala, diese wird im Grunde durch eine zehnteilige ersetzt: Die Noten von 1 bis 5 bleiben, jedoch mit dem Zusatz „Standard AHS“ für die Leistungsträger oder nur „Standard“. Bildungsminister Heinz Faßmann will so die NMS aufwerten, mit einem „Sehr gut“ auf „AHS-Standard“ soll das Mittelschul-Zeugnis aufgewertet, die Schule auch für Eltern attraktiver und ein Übertritt für Schüler in eine AHS-Oberstufe einfacher werden.

Neu ist auch, dass an allen Pflichtschulen inklusive Berufsschulen Schülerinnen und Schüler mit Nachholbedarf zum Förderunterricht verpflichtet werden können. Das war bisher ein unverbindliches Angebot, das oft nicht wahrgenommen wurde.

Überdies will die Regierung mit Verweis auf die bestehende Ausbildungspflicht bis 18 Jahre ein freiwilliges 10. Schuljahr an Polytechnischen Schulen. Denn durch eine falsche Schulwahl und einen Schulwechsel ist es immer wieder vorgekommen, dass Schüler kein Recht auf einen Platz an einer „Poly“ hatten. Die Schulreformen von Bildungsminister Faßmann sind damit nicht abgeschlossen: So ist etwa ein Vorstoß für einen Ethik-Unterricht geplant sowie klare Regeln („Raster“), wann welche Note in welcher Schulstufe gegeben werden darf.

Übergeordnetes Ziel ist es, „Notenwahrheit“ zu bekommen. Gemeint ist damit, dass Noten vergleichbar sein sollen. So soll letztlich einfacher geregelt werden, wer in eine AHS darf – und wer nicht.