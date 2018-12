Ehe für alle: Erlass des Bundes auf letzten Drücker

Keine Anleitung vom Bund für Länder

Nur: Bis gestern hat der Bund, der in solchen Angelegenheiten eine Durchführungsverordnung erlassen sollte, wie die Länder, die ja für den Vollzug der unmittelbaren Bundesverwaltung zuständig sind (zu der die Standesämter zählen, Anm.), keine solche Verordnung erlassen. Es gab auch keine Handlungsanleitung für die Länder. Etwa bei der Frage, wie ob eine Ehe, die in eine Verpartnerung umgetragen werden soll, davor rechtlich aufgelöst werden muss.

Also hat die Stadt Wien am Donnerstag ihre Handlungsanleitung für ihre Standesbeamtinnen und Standesbeamten veröffentlicht, die laut Meinung der Stadt sämtliche Fragen klärt und Rechtssicherheit für die Beamten schaffe. Auch die niederösterreichische Landesregierung hat ihre Standesbeamtinnen und –beamten für den Vollzug des neuen Gesetzes geschult und "das Bundesministerium für Inneres um Klärung von offenen Fragen in Erlassform ersucht".

Am Freitag erreichte die Länder dann doch ein Schrieb vom Bund, der dem KURIER vorliegt.