Rassistische Orbán-Rede: SPÖ fordert Statement von Nehammer

Goebbels-Vergleich

Orbán reagierte am Dienstagabend mit einem Schreiben an seine langjährige Mitstreiterin, die Soziologin Zsuzsa Hegedüs. Die Beauftragte des Regierungschefs für gesellschaftlichen Anschluss war aus Empörung über die rassistischer Äußerungen Orbáns am Dienstag zurückgetreten. Diese Aussagen "wären Goebbels würdig", so Hegedüs in einem offenen Brief an den Premier in Anspielung auf den Propagandaminister Nazideutschlands, Joseph Goebbels.

Der Regierungschef verwies in dem Schreiben an Hegedüs auf seine christlichen Überzeugungen als Beweis dafür, dass er kein Rassist sein könne: "Wir kennen uns ewig und Du kennst meine Auffassung, nach der der liebe Gott jeden Menschen nach seinem Bild erschaffen hat", schrieb Orbán. Deswegen sei Rassismus in seinem Fall "ab ovo ausgeschlossen". Er nahm den Rücktritt von Hegedüs mit Bedauern zur Kenntnis.