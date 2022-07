Nach Orbáns "Goebbels würdiger Rede": Beraterin zurückgetreten

Sie galt als Langzeit-Beraterin des Ministerpräsidenten: Zsuzsa Hegedüs. Am Dienstag reichte die Soziologin laut dem ungarischen Online-Magazin hvg.gu ihren Rücktritt ein. Der Grund: Orbáns Rede vergangenes Wochenende, die auch internationale für Empörung sorgte.

Es gebe eine Welt, in der sich europäische Völker mit Nichteuropäern vermischten, so der ungarische Ministerpräsident in der Ansprache. Dies sei eine Welt der gemischten Rassen. Die Ungarn aber wollten nicht "zu Gemischtrassigen werden", so Orbán. Die Ansprache hielt er am Samstag anlässlich der Fidesz-Sommerakademie im rumänischen Baile Tusnad, wo ein großer Teil der ungarischen Minderheit Rumäniens lebt, die die Fidesz-Partei in den vergangenen Jahren mit Staatsbürgerschaft, Wahlrecht und finanzieller Unterstützung ausstattete.