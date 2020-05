Psychiater Haller: "Die Angst sollte ein treuer Wachhund sein“

Und zwar inwiefern?

Die Erkenntnis, dass das Wachstum nicht immer weiter gehen kann. Dass sich nicht immer alles noch schneller, noch hektischer, noch erfolgreicher drehen kann. Wir haben erkannt, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen. Es dreht sich nicht immer nur alles um „Ich, Icher und am Allerichsten“.

Sie arbeiten als Gerichtspsychiater mit Gewalttätern. Zu Beginn der Krise wurde vor einem Anstieg der häuslichen Gewalt gewarnt. Die Zahl der Anzeigen ist aber kaum mehr geworden. Wie erklären Sie dieses Paradoxon?

Meine Prognose war, dass die schweren Gewalttaten zurückgehen werden, aber die emotionale Gewalt im Laufe der Krise zunehmen wird. Das Verbrechen hat neue Formen bekommen. Es hat sich mehr ins Netz verlagert. Die Frauenmorde sind zurückgegangen, dafür haben die subtileren Formen zugenommen. Das sind oft keine strafrechtlich relevanten Tatbestände, da frisst man sehr viel in sich hinein, was wiederum zur Verstärkung der Depressivität und der psychosomatischen Leiden führt. Dieses Phänomen haben schon Tierexperimente mit Hühnern gezeigt: Je enger der Raum ist, in dem sie eingesperrt sind, desto mehr hacken sie aufeinander los. Bei den Menschen ist es nicht anders. Das führt zu psychischen Störungen, die nicht so spektakulär, aber dauerhafter sind.

Die Ausgangsbeschränkungen sind seit zwei Tagen beendet. Die Regierung warnt vor zu viel Übermut und fürchtet nichts mehr, als dass die Infektionszahlen wieder ansteigen. Wie werden die Menschen reagieren? Mit zu viel Lebenslust oder werden sie mit Vernunft die neue Freiheit genießen?

Diese Bedürfnis der Menschen nach Kommunikation und gemeinsamen Stunden mit Freunden hat mich, ehrlich gesagt, beruhigt. Denn in den vergangenen Jahren hat man befürchtet, dass die Kaffeehauskultur aussterben wird, weil sich alle in die virtuelle Internetwelt zurückziehen. Corona zeigt aber, dass die Menschen eine Gemeinschaft wollen und gerne am Wirtshaustisch sitzen. Man wird jetzt weiterhin die nötige Distanz halten. Aber wenn das Virus im Griff ist, dann werden die Menschen wieder näher zusammenrücken, als sie das derzeit dürfen.