Protokoll der Aufregung: Rote Karte für gelbe Ampel

Der Landeshauptmann hat den Minister „zamputzt“, wie es so schön heißt. Thomas Stelzer würde derlei natürlich nie bestätigen, der oberösterreichische Regierungschef gibt den Sir, und ein Sir poltert nicht.

Doch wenn Vertraute am Freitag davon erzählten, Stelzer habe Landsmann Rudolf Anschober am Handy „Beton gegeben“, dann entspricht das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit den Tatsachen. Denn der Landeshauptmann ist nachhaltig verstimmt. Und so kam es, dass er die Corona-Ampel gleich nach ihrer Präsentation als „klassischen Fehlstart“ bezeichnete.

Wie kann es sein, so fragt man sich in Linz, dass die Landeshauptstadt trotz sinkender Infektionszahlen und bei gut eingrenzbaren Clustern bei der „Ampel“ mit einem „mittleren Sicherheitsrisiko“ bewertet wird?