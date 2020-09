Corona-Ampel: SPÖ unzufrieden, FPÖ sieht "DDR 2.0"

Kickl warnt vor "DDR 2.0"

FPÖ-Chef Norbert Hofer zeigte sich enttäuscht. "Experten ohne Ende und eine unüberschaubare Anzahl an Parametern, die in die Bewertung einfließen sollen, sind wohl nicht jene Transparenz, die sich Bürger und Wirtschaft erwarten", meinte er in einer Aussendung. Schärfer formulierte es Klubchef Herbert Kickl, der vor der "DDR 2.0" warnte.

Positiv reagierte NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. "Nach einer Reihe von inhaltsleeren Erklärungen hat die Regierung endlich unsere andauernde Kritik aufgenommen und einen Schritt zu mehr Klarheit für die Bevölkerung geliefert. Angesichts des Schulbeginns im Osten am Montag hätten wir uns diesen Schritt jedoch früher erwartet", ließ er wissen. Offen bleibe noch, ab wann die jeweiligen Maßnahmen gesetzt werden.

Seitens der Grünen kam erwartbare Zustimmung, Bildungssprecherin Sibylle Hamann sprach von Klarheit für den Schulstart. Schulsperren im Herbst werde es nicht geben, denn selbst bei "Rot" würden Schulen im Notbetrieb offenbleiben und Lernstationen eingerichtet.