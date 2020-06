Posse um Ibiza-Video: Wenn eine Behörde der anderen nicht traut

Dass Staatsanwaltschaft Wien und WKStA aber offenbar nicht miteinander reden und es da ebenfalls Unstimmigkeiten gibt, sei eine andere Geschichte und separat zu klären, meinte sie.

Eines wird dabei (erneut) deutlich: Die Fronten sind verhärtet, die Zusammenarbeit der Behörden von gegenseitigem Misstrauen geprägt.

Zwei Herrinnen

Zunächst zur Erklärung: Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt zum Video und den Drahtziehern jener Falle, in die Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus im Sommer 2017 auf Ibiza getappt sind.

Die WKStA ermittelt zu dem, was Strache und Gudenus damals gegenüber der vermeintlichen Oligarchin gesagt haben, und was später Chats von Strache in Bezug auf die Casinos-Causa zu Tage gefördert haben.

Es gibt also zwei "Herrinnen des Verfahrens": Beide Justiz-Behörden haben die Soko Tape des Bundeskriminalamts mit der Sicherstellung des Ibiza-Videos beauftragt. Beide sollten also über den Fund informiert werden, erklärte Ministerin Zadic am Freitag im U-Ausschuss.

Warum aber hat die Polizei nur den Wiener Staatsanwälten Bescheid gegeben und nicht der WKStA?

Misstrauen gegenüber Soko...

Zwischen WKStA und Soko gibt es seit Längerem Unfrieden: Die Korruptionsstaatsanwälte misstrauen der Soko, vermuten in der Ermittlergruppe ÖVP-Mitglieder und forschten im vergangenen Sommer über deren Privatleben.

Anlass war damals die Sicherstellung des Handys von Ex-Vizekanzler Strache und der Streit darum, wer die Daten auswerten darf. Die WKStA befürchtete, die Soko könnte ÖVP-Politiker, die involviert sind, schützen. Die Soko befürchtete, die WKStA könnte Daten an Medien weitergeben.