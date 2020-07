Pooštren režim ulaska u zemlju: Od ponedjeljka važe ova pravila

Koje zemlje spadaju u rizične - i zašto?

Radi se o zemljama koje su zbog visokog broja novih infekcija svrstane u 6. i sa tim najvišu kategoriju. U tu pored zemalja zapadnog Balkana spadaju i EU-zemlje Portugal, Rumunija, Švedska i Ukrajina (na dnu teksta se nalazi detaljna lista - u Infoboxu).

Pod kojim uvjetima se iz tih zemalja smije putovati u Austriju?

Austrijanci, građani EU i EWR te Švicarci moraju predočiti certificirani PCR-test koji nije stariji od 72 sata. U slučaju da testiranje u inostranstvu nije bilo moguće, PCR-test se mora u roku od 48 sati obaviti u Austriji - o sopstvenom trošku. Do dolaska rezultata osoba se mora nalaziti u (kućnoj) karanteni koja se navodno ne nadgleda. Ipak, dotične osobe moraju predočiti potvrdu gdje se nalaze u karantenu. Po svemu sudeći zbog toga da bi nadležne zdravstvene institucije mogle da ih kontrolišu.

Pod kojim uvjetima građani tzv. trećih zemalja smije putovati u Austriju?

Kako u odredbi stoji, građanima tzv. trećih zemalja koji nemaju mjesto prebivališta u Austriji je načelno zabranjen ulazak u Austriju. Te zabrane izuzete su one osobe koje u Austriju dolaze preko Schengenskog prostora te posjeduju negativan PCR-test koji nije stariji od tri dana. Ipak, uprkos negativnom testu moraju nastupiti desetodnevnu karantenu. Podsjetimo, do sada je bilo govora o 14-dnevnoj. Prijevremeno oslobađanje od karantene putem negativnog testa više nije moguće. I ove osobe moraju predočiti potvrdu svog trenutnog prebivališta, a sve troškove (smještaja) moraju sami da snose.

Postoje li izuzeci za one osobe koje rade u Austriji?

DA! Za njegovatelj(ic)e, sezonske radnike kao i diplomate. No, ako se nisu (bez prekida) nalazili u jednoj od "bezbjednih" zemalja, tada smiju ući u Austriju, ali samo s negativnim PCR-testom, a zatim odlaskom u desetodnevnu karantenu. PAŽNJA: Za razliku od prethodno navedenih, ove se osobe mogu osloboditi karantene - čim je jedan njihov korona-test negativan, oni smiju napustiti karantenu i ponovno ići na posao. Karantene su oslobođeni poslovni putnici, njima je za ulazak u Austriju dovoljan negativan PCR-test.

Ko uopšte još smije slobodno putovati?

Za Austrijance, građane EU i EWR te Švicarce ne postoje prepreke, naravno samo u slučaju da su u prethodnih deset dana boravili u jednoj od zemalja koje se smatraju bezbjednim. Dobra vijest za one koji planiraju godišnji odmor: Italija, Hrvatska, Slovenija, Grčka, Kipar i Španija (još uvijek) slove kao sigurne.

Da li porodične obaveze slove kao valjan razlog za ulazak u zemlju?

DA!. Međutim, to se prema novim odredbama odnosi samo na "posebne razloge" poput povratka bračnih partnera ili posebnim prigodama tipa vjenčanja ili krštenja.

Važe li za Austrijance slična ograničenja u drugim zemljama?

Finska i Tunis su zbog porasta broja koronavirus-infekcija u Austriji za Austrijance ponovo uveli obavezu odlaska u karantenu.