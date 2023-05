Politologe Pelinka zu SPÖ-Dreikampf: "Ein Schaden ist da"

Pelinka zu Babler: Viel Naivität

Kritisch sieht Pelinka den Kandidaten Babler. Dieser treffe zwar die "Nostalgie-Erwartung" und die "Gefühlswelt" vieler, aber er orte bei den programmatischen Vorstellungen des Traiskirchener Bürgermeisters auch "viel Naivität" und zu wenig Konsistenz.

Dessen Motto sei offenbar "Eat the Rich", doch mit wem könne er ein solches Programm umsetzen, fragte der Politologe: "Es wird wohl kaum für eine absolute Kreisky'sche Mehrheit reichen." Babler sei der "Kandidat nach innen, in die Partei", aber wohl niemand, der - weil zu links - eine relative SPÖ-Mehrheit in Österreich bei einer Nationalratswahl erreichen könne. Es würde für ihn in einem Wahlkampf wohl schwer werden, angesichts seiner jetzigen Aussagen die nötige "Kurve in die Mitte zu kriegen", so Pelinka.