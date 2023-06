Politologe Mudde: ÖVP ist "wesentliches Problem" für Demokratie

Mudde über FPÖ

Die FPÖ sieht er im Europavergleich nicht als Ausnahmefall an. Entgegen einem verbreiteten Vorurteil gebe es auch in anderen Ländern stabile und traditionsreiche rechtspopulistische Parteien. So reiche etwa die französische Rassemblement National oder der belgische Vlaams Belang bis in die 1970er-Jahre zurück.

Die FPÖ verdanke ihre Stabilität einer starken Organisationsstruktur, die sie auch durch Krisen getragen habe. Die Besonderheit der FPÖ sei, dass sie mehrmals von der ausgegrenzten zur Mainstream-Partei und wieder zurück gewechselt sei. So eine "Jo-Jo"-Entwicklung habe es sonst nirgends gegeben, so Mudde.