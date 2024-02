Schuldspruch für Sebastian Kurz

Kurz habe im U-Ausschuss auf die Frage, ob er in die Besetzung des Aufsichtsrats der ÖBAG eingebunden gewesen sei, falsch ausgesagt. „Er wusste, dass er sich beteiligt und aktiv eingebracht hat“, so Richter Radasztics. An ihn herangetragene Vorschläge habe er abgelehnt oder zugesagt.

„Selten war ein Fall der Falschaussage so klar gelagert“, meinte Oberstaatsanwaltschaft Gregor Adamovic in seinem Schlussplädoyer und lieferte sogleich das Motiv für die angebliche Falschaussage: „Kurz wollte die ungünstige Optik in der Öffentlichkeit vermeiden.“ Die russischen Geschäftsleute, die von der Verteidigung ins Spiel gebracht worden waren, um die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid zu schwächen, sei en eine „absurde Geschichte“. „Das war eindeutig eine Falle, die bei Schmid aber nicht zugeschnappt ist – sonst hätte es sicher wieder ein mitgeschnittenes Gespräch gegeben.“

„Wehrlos“

„Man fühlt sich wehrlos“, sagte Kurz in seiner letzten Wortmeldung vor dem Urteil. Und er spricht vom Medieninteresse, das „nicht sehr angenehm sei“. Deshalb habe er sich auch aus der Politik zurückgezogen.

Der mitangeklagte Bernhard Bonelli, Kurz’ ehemaliger Kabinettschef, drückt es so aus: „Es gehört wohl zu den erniedrigendsten Momenten in meinem Leben, hier und heute die Schlussworte als Angeklagter formulieren zu müssen.“ Als er von der Anklage erfahren habe, sei er mit Freunden in den Wallfahrtsort Mariazell gefahren.

Die Nervosität am Urteilstag merkt man vor allem dem Ex-Kanzler an. Nervös tippt er mit den Fingern gegen den Tisch, nicht nur einmal dreht er sich zu den Verteidigern um, fuchtelt mit den Armen und äußert sich so laut, dass auch die Zuhörer seine Bemerkungen hören. Auch bei der Befragung des zweiten russischen Geschäftsmannes zeigt er Nerven. Der Mann wird via Videoschaltung aus der österreichischen Botschaft in Moskau befragt. Doch der Gerichtsdolmetscher scheint durch die ausschweifenden Antworten des Zeugen überfordert. Kurz hat seine eigene Dolmetscherin mit. „We are lost in translation“, stellt Anwalt Dietrich fest. Also wird der Zeuge auf Englisch befragt – und Richter Radasztics übersetzt kurzerhand. Zeuge Aleko A. wiederholt: Schmid habe gesagt, er werde von der WKStA unter Druck gesetzt. „Ich wurde in keiner Situation unter Druck gesetzt“, sagt Schmid wenig später, zugeschaltet aus Amsterdam. „Diese Herren haben die Unwahrheit gesagt.“ Doch warum sollten sie? „Wenn Sie sich anschauen, welche Personen dahinterstehen … Ich habe meine Mutmaßungen.“

Offen bleibt bis zuletzt, wie die Russen-Informationen bei Kurz-Anwalt Dietrich landen konnten. „Hinweise aus Kollegenkreisen“, lässt sich der Anwalt entlocken. Eine Zeugenbefragung lehnt er aus Gründen der Verschwiegenheitsverpflichtung aber ab.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Verteidiger meldeten Berufung an.