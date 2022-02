Verstehen Sie die Aufregung um Eva Marek, der die ÖVP 2014 offenbar die Leitung der Generalprokuratur versprochen hat, wie kürzlich über Chats publik wurde?

Jemandem einen Posten zu versprechen, das geht nicht. Auch, weil man so etwas nicht allein zu entscheiden hat. Welche Überlegungen es da beim damaligen Minister Wolfgang Brandstetter gab, weiß ich nicht.

Sie kamen 2009 per Nominierung der SPÖ-ÖVP-Regierung in den EuGH. Warum ist das in Ordnung und andere, inoffizielle Vereinbarungen sind das nicht? Im Ergebnis kommt ja dasselbe heraus.

Das Vorschlagsrecht beim EuGH oder auch beim Verfassungsgerichtshof ist gesetzlich so vorgesehen. Diese Institutionen sind auch näher am politischen Geschehen. Wer sonst sollte über so hohe Posten bestimmen?