Sobotka: "Bin verpflichtet, den U-Ausschuss zu leiten“

Sie waren damals beim Ministerrat dabei, als die Bankengabe für den Ausbau der Ganztagsschulen verwendet werden sollte. War Niederösterreich das Bundesland, das sich von Kurz gegen den Plan „aufhetzen“ ließ?

Am Ende wurden 1,6 Milliarden ausgegeben – also viel mehr als geplant. Wichtig war, dass die Länder einen Beitrag leisten müssen, weil die Ausgaben für Schulen ein wesentlicher Punkt im Finanzausgleich sind. Das Unterrichtsministerium wollte die Verträge aber direkt mit den Gemeinden abschließen. Den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt es deswegen nicht, weil es Gemeinden gibt, wo es nur zehn oder sogar weniger Kinder gibt. Diese Gemeinden können sich die Realisierung so eines Rechtsanspruchs nicht leisten.

Kanzler Alexander Schallenberg meint, die Regierung stehe auf dünnem Eis. Wird Sie bis zum Ende der Legislaturperiode halten?

Ich sehe, dass die Themen nüchtern abgearbeitet werden. Das andere sind Befindlichkeiten. Ich bin ein Politiker, auf den Befindlichkeiten keinen Einfluss haben. Was mich stört: Wir bleiben in der Diskussion nur an der Oberfläche. Österreich ist wirtschaftlich gut aufgestellt, trotzdem sagen viele: „Lasst mich mit der Politik in Ruhe“. Das Bild aller Politiker leidet. Ich werde daher im Gespräch mit den Parteien ausloten, wo wir Linien legen können, um in einen unaufgeregten Rahmen zu kommen. Es geht um die wesentlichen Themen, wie wir Innovatives für den Klimawandel leisten können, oder wie wir gut durch die Pandemie kommen. Die Debatten über den U-Ausschuss sind schließlich nicht unser einziges Thema in diesem Land.