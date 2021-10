Kanzler Schallenberg: "Wir sind keine Insel der Seligen"

Schallenberg: "Nationale Sicherheit ist rot-weiß-rot"

Schallenberg begann deutlich: "Die Herausforderungen der letzten Jahre, insbesondere die Pandemie und der Terroranschlag in Wien haben uns deutlich vor Augen geführt, dass wir keine Insel der Seligen sind, die irgendwie außen vor ist und von internationalen Entwicklungen unberührt bleibt." Deshalb habe man mit dem neuen – es wurde heute Ministerrat vorgestellt – Krisensicherheitsgesetz einen wichtigen Schritt getätigt: "Politik bedeutet für mich, die richtigen Lehren zu ziehen, um für die nächste Krise besser gewappnet zu sein."

Dieses Gesetz werde man in den kommenden Wochen mit allen Parteien im Nationalrat verhandeln, betonte Schallenberg: "Für mich als Bundeskanzler ist eines klar: unsere nationale Sicherheit, hat keine Parteifarbe. Unsere nationale Sicherheit ist rot-weiß-rot." Der Kanzler schloss seinen Beitrag im einem Impf-Appell. Nur mit der Corona-Impfung könne man "diesem Spuk ein Ende bereiten".

Es gebe in Österreich "eine politische Kraft, die ostentativ dagegen ankämpft, das verteufelt und in die Gegenrichtung zieht", kritisierte Schallenberg den Kurs der FPÖ in Corona-Fragen.

"Transformation vor Depression"

Der Terroranschlag in Wien, vergangenen November, sei auch ein Anschlag auf die liberale Demokratie gewesen, sagte Vizekanzler Kogler. Aber, "und das macht Österreich auch aus", man habe zusammengehalten. Das brauche es auch in der Pandemie, "die beileibe nicht vorbei ist".

Es brauche einen Ausbau der Arbeitsplätze, Investitionen in Pflege und Kinderbetreuung, so Kogler. Das Motto müsse sein: "Transformation vor Depression".

Apropos Krise: Wie geht es mit Türkis-Grün weiter? Man bewege sich auf dünnem Eis und niemand dürfe aufstampfen, so Schallenberg, der sich jedoch frohen Mutes zeigte. "Die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung ist voll gegeben", gab ihm Kogler recht.