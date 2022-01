Brandstetter: "Minister macht nur Besetzungsvorschläge"

Warum haben Sie die Reihung der Personalkommission nicht übernommen , womit Ilse-Maria Vrabl-Sanda als OStA-Chefin verhindert wurde?

Wenn man seine eigene Entscheidungskompetenz verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss man auch Vorschläge der Personalkommission kritisch hinterfragen – vor allem, wenn man, so wie ich, selbst vom Fach ist. Marek war fachlich besser ausgewiesen, das beweisen ihre Publikationen und ihr weiterer Werdegang. Für die Leitung der OStA ist die Fachaufsicht wichtig, da geht es um fachliche Kompetenz, und da ist einfach das Bessere der Feind des Guten. Um die Fachaufsicht über die WKStA ging es mir dabei nicht so sehr, weil die damals soweit für mich erkennbar gut funktionierte und deren fachliche Kompetenz aus meiner Sicht auch durch den speziell für die WKStA entwickelten Ausbildungslehrgang an der WU sichergestellt werden sollte. Deshalb habe ich ja auch die Berichtspflicht der WKStA für laufende Verfahren zurückgenommen und die Ausweitung auf 40 Planstellen durchgekämpft. Die bestmögliche Fachaufsicht hielt ich damals für andere Bereiche (Stichwort: Tierschützerprozess) der Staatsanwaltschaften für wichtig.

Warum hat sich Eva Marek über Sie beschwert, wenn es keinen Deal gab?

Natürlich gab es keinen Deal. Marek hat die Funktion als Leiterin der OStA hervorragend bewältigt, und sie wäre sehr gerne Generalprokuratorin geworden. Insofern konnte ich ihre Enttäuschung verstehen. Für diese Funktion war jedoch für mich Generalanwalt Plöchl der bestgeeignete Bewerber. Wenn es nach der Logik der von politischer Seite unterstellten „schwarzen Netzwerke“ gegangen wäre, hätte ich Marek dem Bundespräsidenten als Generalprokuratorin vorschlagen müssen. Genau das ist eben nicht passiert.