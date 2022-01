Wie in der unabhängigen Justiz Posten verschoben werden

"Bin zu Lachnummer avanciert"

Marek beschwert sich nämlich bitter bei Brandstetter und bei entscheidenden ÖVP-Stellen, dass sie geprellt wurde. Aus diesen Chats geht der oben geschilderte Vorgang hervor. Die Plattform Zackzack hat sie veröffentlicht. Gefunden wurden sie offenbar am Handy des Kabinettschefs mehrerer ÖVP-Innenminister, Michael Kloibmüller.

Marek wendet sich auch an Johanna Mikl-Leitner, die wiederum den Fall an Kloibmüller weiterleitet. Kloibmüller wendet sich an den damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka, doch ihre Interventionen fallen offenbar nicht auf fruchtbaren Boden. Es bleibt dabei: Marek bekommt den besprochenen Posten nicht. In einer der Konversationen schreibt Marek über sich: "Bin von einer erfolgreichen Höchstrichterin in zwei Jahren zu einer weitaus schlechter verdienenden Lachnummer der Justiz avanciert."

Seit 2018 ist Marek wieder am OGH, als dessen Vizepräsidentin.

Ihr Nachfolger am Chefposten der OStA-Wien wurde Johann Fuchs, gegen den derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats laufen.