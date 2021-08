Platter rechnet mit "größerer Flüchtlingswelle"

Die Tiroler Polizei habe ihm jedenfalls versichert, dass man bei einem größeren Zustrom das Grenzregime am Brenner in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer - analog zum Jahr 2015 - "innerhalb von 24 Stunden" hochfahren könne. Würde dies nicht passieren und man "alle durchwinken", sei er sicher, dass Deutschland zur Grenzsicherung "scharfe Maßnahmen" ergreifen würde - und dann habe man in Tirol ein "riesiges Problem", sagte Platter in Anspielung auf einen drohenden massiven "Rückstau" von Flüchtlingen im Bundesland.

Nehammer: Weiter nach Afghanistan abschieben

"Illegale Migration muss bekämpft werden", erklärte Platter, früher auch ÖVP-Innenminister. Durch den jetzigen Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) sehe er sich dahingehend "gut vertreten". Der Innenminister sprach auch am Samstag trotz Kritik weiter gegen einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan aus. "Es ist einfach, einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan zu fordern, aber andererseits die zu erwartenden Fluchtbewegungen zu negieren. Wer Schutz benötigt, muss diesen möglichst nahe am Herkunftsland erhalten", so Nehammer am Samstag zur APA.