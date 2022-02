Plakolm in Tirana: Der albanische Traum von der EU

"Ich bin ja nicht unbedingt eine Weitgereiste", sagt Plakolm über sich selbst. Jetzt aber sitzt die 27-jährige Oberösterreicherin in einem Sesselkreis inmitten von Jugendlichen in Tirana, der Hauptstadt Albaniens, und beantwortet Fragen. Zuvor ist sie um 6.00 Uhr in der Früh joggen gegangen. Das will sie sich auf Dienstreisen zur Gewohnheit machen – damit sie trotz des durchgetakteten Programms etwas von den Städten sieht.

Wählen ab 16 Jahre, Corona-Krise und Stadt-Land-Unterschiede

Die albanischen Jugendlichen wollen mit Plakolm über die Vorteile des Wählens ab 16 Jahren sprechen, über die Folgen der Corona-Krise, über die enormen Stadt-Land-Unterschiede in Albanien und darüber, was ein Land jungen Menschen bieten muss, damit sie nicht auswandern. Statt wie in Österreich die Klimakrise ist das zentrale Thema hier aber ein anderes: der angestrebte Beitritt Albaniens zur EU.