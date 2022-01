Streit um mündliche Matura: Plakolm und FPÖ unterstützen Polaschek

Die von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) geplante Rückkehr zur verpflichtenden mündlichen Matura sorgt weiter für Diskussionen. Schülervertreter fordern in einem Offenen Brief erneut eine freiwillige mündliche Reifeprüfung sowie darüber hinaus noch zusätzliche Erleichterungen. Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl unterstützen dagegen Polascheks Entscheidung.

In den vergangenen beiden Jahren war die mündliche Matura nur freiwillig. Wer nicht antreten wollte, bekam in dem betreffenden Fach die Note der Abschlussklasse ins Maturazeugnis. Begründet wurde dies jeweils mit den langen Distance-Learning-Phasen in den vergangenen beiden Schuljahren.

Keine mündliche Matura? Plakolm sieht "keinen Grund"

Heuer hat es noch keine vergleichbaren Schulschließungen gegeben. "Dieses Jahr konnte die meiste Zeit des Schuljahres im Klassenzimmer verbracht werden", argumentierte Plakolm in einer dem KURIER übermittelten Stellungnahme. "Ich sehe daher nicht wirklich einen Grund, warum die Matura nicht in der gewohnten Form stattfinden sollte." Man könne jungen Menschen durchaus etwas zutrauen: "Lehrlinge haben die letzten zwei Jahre ihre Lehrabschlussprüfungen ganz ohne Erleichterungen gemeistert. Ich habe daher vollstes Vertrauen in die Maturantinnen und Maturanten, dass auch sie das gut machen werden."

Mit den am Mittwoch im Ministerrat beschlossenen 4,5 Mio Euro für zusätzliche Stunden vor der Matura oder anderen abschließenden Prüfungen, gebe es zudem Unterstützung für all jene, die sich noch unsicher fühlen, so Plakolm.

Droht ein Schülerstreik?

In einem vom Schulsprecher des Gymnasiums Rahlgasse, Mati Randow, veröffentlichten Offenen Brief, der von rund 100 Schulsprechern bzw. deren Stellvertretern unterzeichnet wurde, wird umgekehrt argumentiert: Die heurigen Abschlussklassen seien (aufgrund der Schließungen in den beiden Vorjahren) der bisher am meisten betroffene Jahrgang. Gleichzeitig wird zusätzlich zur Freiwilligkeit der mündlichen Matura auch gleich noch eine Einschränkung der Themenbereiche für die schriftliche Reifeprüfung und eine nur freiwillige Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeiten (AHS) bzw. Diplomarbeiten (BHS) gefordert. Auf oe24 drohte Randow sogar ab Montag mit einem Streik (wobei das aufgrund der ohnehin aufgehobenen Präsenzpflicht technisch schwierig sein dürfte, Anm.).