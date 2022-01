Mündliche Matura wieder Pflicht: Schüler protestieren

„Für uns ist klar, dass wir uns weiterhin für eine freiwillige mündliche Matura auch in diesem Jahr einsetzen“, sagt Bundesschülersprecherin Susanna Öllinger von der ÖVP-nahen Schülerunion. Eine verpflichtende mündliche Maturaprüfung sei eine weitere psychische Belastung in einer ohnehin schon herausfordernden Zeit. Außerdem sei man mit dem Lehrstoff in vielen Fällen zu weit im Rückstand.

Nicht zufrieden sind die Schülervertreter auch mit den Regelungen für Berufsbildende Höhere Schulen. Hier brauche es Bestimmungen für verpassten Praxisunterricht und die Fachprüfungen.