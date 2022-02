Plakolm in Albanien: "EU ohne Westbalkanstaaten wie Schnitzel ohne Preiselbeeren"

Österreich hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Tschechien und der Slowakei ein Schreiben an den Hohen Außenbeauftragten der EU, Josep Borrell, verfasst. Darin wird gefordert, dass Schritte zur Integration der sechs Beitrittskandidaten des Westbalkans in die EU bereits am Weg zum Beitritt gesetzt werden sollen.

Hier sei Eile geboten, sagt Plakolm. „Wir müssen dringend Tempo machen. Was hilft es uns, wenn den Westbalkanstaaten bereits im Startraum der Beitrittsverhandlungen die Luft ausgeht. Wir müssen endlich die Laufstrecke freigeben und motivierend zur Seite stehen.“

Aus ihrer Sicht spreche "absolut nichts dagegen, beispielsweise Albanien voll und ganz in Erasmus und Interrail zu integrieren". Es sei ein ganz wesentlicher Teil der Europäischen Union und des Erwachsenwerdens, sich frei bewegen zu können und andere Länder zu erkunden. "Genau das müssen wir jungen Menschen des Westbalkans ermöglichen und natürlich jungen Österreichern umgekehrt genauso."

Nach einem Treffen mit dem österreichischen Botschafter in Albanien, Christian Steiner, wird Plakolm den Bürgermeister von Tirana, Erion Veliaj, und Bora Muzhaqi, die Staatsministerin für Jugend und Kinder treffen und sich mit jungen albanischen Wirtschaftstreibenden austauschen.

Am Freitag steht dann ein Arebeitsfrühstück mit Vertretern der Western Balkans Youth Co-operation Platform auf dem Programm sowie Treffen der Staatssekretärin Plakolm mit Young European Ambassadors und dem Generalsekretär des Regional Youth Co-operation Office, Albert Hani.