Welche schweren Justiz-Mängel die Pilnacek-Kommission offenbart

Die Kommission legt etwa dar, wie Pilnacek Informationen über strafrechtliche Ermittlungen nach außen getragen hat – und zwar nicht nur an ÖVP-nahe Politiker. In einem Punkt geht es um das Strafverfahren gegen Ex-Kanzler Werner Faymann und Ex-Infrastrukturminister Josef Ostermayer. Die Ermittlungen in der SPÖ-Inseratenaffäre starteten 2011, zwei Jahre später wurde das Verfahren eingestellt.