Pilnacek-Kommission: Promi-Behandlung in der Justiz soll gestrichen werden

Rechtswahrer

Was macht dann die General- bzw. Bundesstaatsanwaltschaft, die von der Kommission so dringend als „unabhängige Weisungsspitze“ eingefordert wird? Sie wäre, erklärt Kreutner auf KURIER-Nachfrage, für ungeklärte Rechtsfragen zuständig, könnte sich aber in ihrer Geschäftsordnung noch andere, näher zu definierende Aufgaben geben.

Ihre Entscheidungen würden für alle Staatsanwaltschaften in Österreich Klarheit schaffen. Ein Beispiel wäre die kürzlich geführte Debatte, ob der Spruch „From the river to the sea“, der bei Anti-Israel-Demos gerufen wird, strafbar ist oder nicht.

Gebildet werden könnte die Generalstaatsanwaltschaft aus der Generalprokuratur, die schon jetzt als „Rechtswahrer“ fungiert, und leitenden Oberstaatsanwälten. Auch die WKStA könnte einen Vertreter stellen.

Kreutner betont dabei, dass die Kommission kein ausgefeiltes Modell vorlegt. Es gehe um Denkanstöße, um das System zu verbessern.