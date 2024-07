Kaiser: "Wir pflegen keine Feindbilder - das unterscheidet uns von der FPÖ"

Eine der Fragen war und ist, ob in der Abstimmung zwischen Ländern und Bund Änderungen nötig sind. Zum Beispiel, ob die Landeshauptleutekonferenz in die Verfassung kommen soll.

Eine nüchterne Feststellung vorweg: Die Inflationsbekämpfung in Österreich war weniger effizient als in anderen EU-Staaten. Die Inflation blieb hoch, Dienstleistungen wurden teurer, die Lohnabschlüsse mussten daher hoch ausfallen – all das schlägt sich im öffentlichen Budget nieder. Haben wir über die Verhältnisse gelebt? In der Krise haben Stromproduzenten und Banken unglaubliche, unverhältnismäßig hohe Gewinne gemacht. Ein Staat hat darauf zu achten, dass die Steuern gerecht bleiben. Wenn ein Prozent der Menschen in Österreich 50 Prozent des Vermögens besitzen, wird es der größte Kapitalist nicht schaffen, das als gerecht darzustellen. Deshalb müssen wir in die Richtung von fairen Millionärs- und Milliardärsbeiträgen gehen und arbeitende Menschen entlasten. Ich bekenne mich zum Modell der solidarischen Leistungsgesellschaft.

Zur SPÖ: Die Lebenskosten sind hoch, Wohnen ist teuer, das Gesundheitssystem wird durchgebeutelt. Seit Jahrzehnten wirbt ihre Partei mit diesen Themen – und stagniert in den Umfragen. Warum?

Wir gaukeln den Menschen im Unterschied zu Populisten nicht vor, dass es einfache Lösungen gäbe und pflegen keine Feindbilder. Das unterscheidet uns z.B. von der FPÖ. Die SPÖ arbeitet an konkreten Lösungen – auf Basis unserer Grundwerte wie Gerechtigkeit und Solidarität. Deshalb gibt's in Kärnten eine kostenfreie Bildung und Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. Gleiche Chancen für alle Kinder, das ist die Idee dahinter. Was sicher besser geht: Wir müssen als SPÖ authentischer erklären, wofür wir stehen. Das ist im Übrigen auch eine Stärke von Andreas Babler. Denn bei aller Kritik kann man ihm nicht nachsagen, dass er sich verstellt.

Sie glauben, seine Werte werden im Wahlkampf noch zulegen?

Absolut!

Und dennoch hat die SPÖ das Problem, dass ihre Linie beim emotionalsten politischen Thema – Migration und Integration - unklar bleibt.

Ich finde nicht, dass unsere Linie unklar ist. In dem Plan, den ich mit Hans Peter Doskozil erarbeitet habe, stand schon vor Jahren, was die EU heute will: Integration vor Zuzug, Asyl-Erst-Entscheidungen an der EU-Außengrenze. Außerdem bin ich dafür, dass jeder, der in Österreich eine neue Heimat hat, einen Integrationsvertrag unterfertigt, in dem Rechte und Pflichten festgehalten sind. Wer unsere Regeln nicht akzeptieren will - etwa, weil er straffällig wird - der hat keine Chance. Punkt.