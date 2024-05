SPÖ-Chef Babler: "Ich bin stark christlich-sozial verankert"

Werdegang: Geboren 1973 in Traiskirchen, wuchs er in einer Semperit-Arbeiterfamilie auf, besuchte die HTL in Mödling (ohne Maturaabschluss) und arbeitete unter anderem als Lagerarbeiter.

Politik: Bablers Polit-Karriere begann in der SJ NÖ. 2014 wurde er Bürgermeister in Traiskirchen. Im Juni 2023 wurde er in einer dramatischen Kampfabstimmung gegen Hans Peter Doskozil zum SPÖ-Parteichef gewählt. Allerdings war man aufgrund einer Abstimmungspanne zunächst davon ausgegangen, dass der burgenländische Landeshauptmann das Rennen gemacht hatte. Zudem ist er SPÖ-Mitglied des Bundesrats.