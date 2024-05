Bablers Premiere am 1 Mai: "Kommt die Prügelstrafe wieder?"

Es war ein langer Weg, den Andreas Babler zurücklegen musste, ehe er an diesem 1. Mai zum ersten Mal als SPÖ-Parteichef vor Tausenden Genossen auf dem Wiener Rathausplatz sprechen durfte. Beim traditionellen Sternmarsch der Bezirksorganisationen in die Innenstadt hatte sich der Traiskirchner Bürgermeister nämlich der SPÖ Penzing, der Heimat von EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder, angeschlossen. Mit einer Marschstrecke von knapp fünf Kilometern gehören die Roten aus dem Westen Wiens zu jenen, die am 1. Mai die längste Strecke zum Rathaus zurücklegen müssen.