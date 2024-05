Rot-danklrot-grün: SPÖ übernimmt wieder die Stadt Salzburg

Die Bürgergarde hat mit der historischen Kanone vor dem Congress Aufstellung genommen, auch (wenige) S-Link-Gegner haben sich positioniert. Denn in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wird auch darüber abgestimmt. Aber dazu später.

Mit Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) und Anna Schiester (Grüne) hat er zwei Parteien auf der linken Seite des politischen Spektrums hinter sich vereint.

Bernhard Auinger hat am 10. März das historisch schlechteste Ergebnis für die SPÖ in Salzburg eingefahren. Und ist jetzt dennoch oben. Ganz oben. Denn er hat als immerhin stimmenstärkste Partei später die Stichwahl zum Bürgermeister gewonnen. Nervös ist er dennoch, das ist in seinen ersten Wortmeldungen deutlich zu hören.

Reden muss, nein, reden will Landeshauptmann Haslauer. Aber zuvor wartet er, bis die Fotografen alle Fotos von der neuen Stadtregierung im Kasten haben. Dann legt er los. Sehr verbindlich dankt er der früheren Bürgermeister Stellvertreterin Barbara Unterkofler "für den guten Stil, den du in die Politik gebracht hast".

"Ich gelobe - für Stadt und Freiheit", verspricht Dankl dem Landeshauptmann von der ÖVP in die Hand. Er ist heute entspannt: "Es ist die erste Gemeinderatssitzung seit Jahren, in der ich nicht zu fünf, sechs Themen reden muss."

Und er danke Harald Preuner , der morgen erst nach Italien in den Urlaub fährt. Diese Lorbeeren nimmt er noch mit. Haslauer zu Preuner: "Er hat die Stadt geprägt und Spuren hinterlassen."

Nach dem " sogenannten Finanzskandal " - pikanterweise ist auch der dabei verurteilte Ex-SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden im Raum - habe Preuner Ruhe in die Beamtenschaft gebracht, Salzburg sei eine sichere, finanziell gut aufgestellte Stadt.

Verkehr, Klimaschutz, lebenswertes Wohnen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, soziale Wohlfahrt, wirtschaftliche Dynamik und wissenschaftliche Exzellenz, kulturelle Bedeutung: Um all das zu bewältigen, müssen die "vorhandenen Mittel richtig und sparsam eingesetzt werden".

Von der neuen Regierung wünscht er sich ein Mission: "Den Einsatz für eine lebenswerte, friedvolle Stadt in bunter Vielfalt, mit guter Infrastruktur, mit motivierten Serviceorientierten Beamtenschaft."

Ein historischer Tag

Auginer selbst erinnerte an die Geschichte des heutigen Tages, an den 8. Mai 1945: "Das Ende des Zweiten Weltkriegs war ein Neuanfang aus Krieg und Nationalsozialismus." Dieser Geschichte sei sich die Stadt bewusst, deshalb werde es einen neuen Anlauf zur Umbenennung historisch belasteter Straßen geben."

In der Gegenwart sei der 8. Mai für ihn ein besonderer Tag: Es ist eine große Ehre, in dieser schönen Stadt Bürgermeister zu sein." Ob der Tag in die Salzburger Geschichte eingehe, werde sich zeigen.

Der Wahlkampf in Salzburg diene jedenfalls als Vorbild für kommende Wahlen, meinte Auinger in Richtung Wien, "die gute Zusammenarbeit haben wir genutzt für ein neues Miteinander. Wir wollen Salzburg neu regieren. Der Erfolg der Stadt wird nicht in Parteifarben, sondern durch unser Handeln geschrieben."