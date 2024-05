Hallstatt-Bürgermeister tobt: "Behördenwillkür gegen unser Hotel"

Er ortet in dieser Vorgangsweise sogar " Behördenwillkür ", denn schließlich hätten die Projektwerber alle bisherigen Eingaben des Umweltanwalts in den Planungen berücksichtigt, ärgert sich Scheutz, "jetzt geht es nur mehr ums Verzögern".

Diese Frage wird ab kommenden Montag in Hallstatt ausverhandelt. Da startet nämlich der Bürgerdialog über die Zukunft von Hallstatt. Eine Thema: Die Tourismus-Massen , vor allem jene, die täglich in den Ort kommen.

Eine Debatte, der sich Hallstatt stellen will. "Wir lassen vom Verfassungsdienst prüfen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es für einen Eintritt in eine Gemeinde auf einer öffentlichen Straße überhaupt gibt", sagt Scheutz. Der für sich persönlich klarstellte: "Ich bin gegen einen Eintritt, aber ich höre mir an, was die Bürger dazu sagen."

Und zwar vor allem deshalb, weil man mindestens 20 bis 30 Euro verlangen müsste, damit die Maßnahme zur Lenkung von Touristenströmen dienen könnte. "Als reine Geldbeschaffungsmaßnahme wie in Venedig ist das nicht gut."

"Von außen kommt das oft, dass wir Eintritt verlangen sollen", weiß Scheutz, der aber klarstellt: "In dieser Frage kann uns keiner dreinreden."