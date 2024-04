Causa Ohlsdorf: OÖ-Umweltanwalt wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Umweltanwaltschaft zog daraufhin den Antrag zurück, weil Ersatzaufforstungen aufgelistet und Pufferzonen zugesichert worden seien. Und weil von einem Kiesabbau abgesehen wurde. Wogegen die Umweltanwaltschaft an sich nichts einzuwenden gehabt hätte. Allerdings wäre das Projekt in diesem Fall jedenfalls UVP-pflichtig geworden.

Donat betont: "Wir haben Schadensbegrenzung betrieben, indem Pufferzonen eingerichtet und Ersatzaufforstungen vorgenommen wurden." Dass ihm daraus jetzt Vorwürfe gemacht werden, komme "entweder von uninformierten Leuten oder man möchte mich vorsätzlich anpatzen", ist Donat überzeugt: "Ich hoffe auf ersteres."

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

In der Causa Ohlsdorf ermittelt ja mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft. Nicht mehr jene in Wels, sondern jene in Salzburg. Denn dorthin hat die Oberstaatsanwaltschaft Linz das Verfahren delegiert - wegen "struktureller Befangenheit". In Salzburg laufen nun Vorerhebungen, ob ein strafrechtlich relevanter Anfangsverdacht vorliege.