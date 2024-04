Umweltanwalt fordert von Politik in OÖ ernsthaften Bodenschutz

Oberösterreich und der Bodenverbrauch. Eine höchst kontroversielle Geschichte. Denn zuletzt hat ÖVP-Landesrat Markus Achleitner sogar andere Bundesländer dazu gebracht, gegen das verbindliche Ziel, maximal 2,5 Hektar Boden pro Tag in Österreich zu verbrauchen, zu sein.

Wobei Tirol z umindest einen anderen Weg beschreitet. Denn im Landtag wurde am Dienstag die Einhaltung dieses nationalen Ziels, das im Übereinkommen der aktuellen Bundesregierung steht, anteilsmäßig für Tirol beschlossen. Für Tirol bedeutet das: Nicht mehr als 0,24 Hektar pro Tag zu verbrauchen.

Die oberösterreichische Ablehnung kann Martin Donat, der oberösterreichische Umweltanwalt, überhaupt nicht nachvollziehen. Wenngleich er sich selbst auf die Zahl von 2,5 Hektar auch nicht festnageln lassen will, "weil sonst nur darüber geredet wird", hält er verbindlicher Ziele für zwingend nötig.

Was er aber deutlich sagt: Die Politik in Oberösterreich bringt in Sachen Bodenschutz "nur punktuell und isoliert einige Projekte" auf den Boden, insgesamt fehle die Verbindlichkeit.

Deshalb hat er eine Petition an den Landtag geschickt. Samt 80-seitiger Grundsatzstudie eines Ingenieurbüros aus Deutschland, wie es aktuell um den Bodenschutz in Oberösterreich steht.