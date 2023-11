Bodenverbrauch: „Grünes“ Land will keine strengen Ziele

Oberösterreich. Ein Land zwischen Rutzenham mit 299 und Linz mit 210.000 Einwohnern. Oder zwischen Neumarkt im Hausruck mit 211 oder Grünau im Almtal mit 23.000 Hektar Gemeindefläche.

Die Aufteilung des Bodens wird durch die Raumordnung geregelt. Und da steht das Land seit Jahren in der Kritik. Was ÖVP-Landesrat Markus Achleitner so gar nicht gelten lassen will. Er hat nun ein „Raumbild Oberösterreich“ erstellen lassen, anhand der Flächenwidmungsdaten – als Basis für die Diskussion über den Bodenverbrauch.

➤ Mehr lesen: Bodenverbrauch: Werner Kogler attackiert OÖ und Gemeinden

Dieses Raumbild stellt OÖ ein grünes Zeugnis aus. „Über 92 Prozent der Fläche unsers Bundeslandes sind Grünland gewidmet“, betont Achleitner, „nur 5,2 Prozent sind Bauland.“ Und davon sei nach Einschätzung der Experten nur die Hälfte versiegelt. Ebenfalls versiegelt sind die Verkehrsflächen, diese machen 2,4 Prozent der Landesfläche aus.