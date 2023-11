Hagelversicherungschef für Verbauungsstopp für beste Agrarflächen

Der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, nennt es ein "Märchen", dass Österreich Selbstversorger mit heimischen Nahrungsmitteln sei. Mitschuld daran sei die rasante Verbauung, eine herrschende "Raumunordnung", sagt der Manager dem Agrarbranchenblatt "Blick ins Land". Komme es hart auf hart, würde jeder Nationalstaat schauen, die eigene Bevölkerung ausreichend zu versorgen. "Die besten Agrarflächen müssen unter einen absoluten Verbauungsstopp gestellt werden."

"Wir sind jetzt schon sehr verletzbar, weil wir in vielen Bereichen keinen hundertprozentigen Selbstversorgungsgrad haben, zum Beispiel bei Getreide, bei Erdäpfeln, bei Obst- und Gemüse. Beim Futtermittel Soja liegen wir nur bei 30 Prozent", gibt Weinberger zu bedenken. Er gilt als Kämpfer gegen Bodenverbrauch, er will aber nicht gegen etwas sein: "Ich trete für den Erhalt unserer Böden ein."

Böden durch Verbauung zerstört

In Österreich seien in den vergangenen zwei Jahrzehnten "130.000 Hektar beste Böden durch Verbauung zerstört" worden. "72.000 Hektar davon waren Äcker. Alleine damit können wir laut Wifo um 480.000 Menschen jährlich weniger ernähren. Das ist ein hausgemachtes Problem." Hochgerechnet würde es in 200 Jahren keine Agrarflächen mehr geben, würde so weitergemacht wie bisher."