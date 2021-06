Großrazzia in OÖ: 750 Glücksspielautomaten in Lagerhalle gefunden

Dem Bundeskriminalamt (BKA) ist in Oberösterreich ein Coup gegen die illegale Glücksspielmafia gelungen. Wie das BKA am Sonntag mitteilte, konnten Beamte am 22. Juni im Zuge einer Großrazzia 750 Glücksspielautomaten sicherstellen.

Zugeschlagen wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels. Insgesamt waren 140 Beamte des BKA, des Landeskriminalamtes OÖ, der Finanzpolizei, der Steuerfahndung, der Dienststelle für Sonderzuständigkeiten im Finanzamt Österreich, der Sondereinheit EKO Cobra und der Polizeihundestaffel bei der Aktion im Einsatz.

13 Hausdurchsuchungen

Sie durchsuchten 13 Häuser. In einer Lagehalle wurden schließlich 750 Glücksspielautomaten ausfindig gemacht. Sie dürften als Nachschub für Lokale gedient haben, in denen es zuvor bereits zu Beschlagnahmungen gekommen war. Bei 70 der Geräte handelt es sich sogar um bereits beschlagnahmte und versiegelte Automaten. Lokalbesitzer dürften diese laut BKA illegaler Weise in das Lager gebracht haben.