Tagestouristen: 700.000 Euro Umsatz für Venedig

144.645 Personen zahlten die Sonderabgabe von fünf Euro, die alle Besuchenden zahlen müssen, die zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr in die Lagunenstadt wollen. Dafür müssen sie im Vorfeld im Internet einen QR-Code erwerben, der an den wichtigsten Zugangspunkten zur Stadt kontrolliert wird.

Umstrittene Tagesgebühr

Das Eintrittsgeld wird an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben: vom 25. bis 30. April, vom 1. bis 5. Mai und an allen übrigen Wochenenden (samstags und sonntags) bis zum 13. und 14. Juli. Davon ausgenommen ist das Wochenende zum Tag der Republik (1. bis 2. Juni), einem Nationalfeiertag in Italien. Wer zu den kleineren Inseln Murano, Burano und Torcello will, braucht kein Ticket. Täglich werden etwa 75 Personen an 16 Orten der Stadt eingesetzt, die den QR-Code kontrollieren. Kontrollstellen wurden auf dem Piazzale Roma nahe des Bahnhofes, beim Fährenhafen Punta Sabbioni und in Chioggia eingerichtet.

Die Tagesgebühr sorgt für Diskussionen. Das Stadtratsmitglied Michele Boato bat um eine Überprüfung der Verarbeitung der Daten. Er warnte vor der Gefahr, dass die personenbezogenen Daten weitergegeben werden könnten und forderte strenge Kontrollen.

Die Stadtverwaltung rechnet damit, aussagekräftige Daten über den Tourismus zu sammeln, um die Phase zwei der Eintrittsgebühr zu organisieren: 2025 soll die Zahl der Tage mit Anmeldung und Bezahlung erhöht werden. Eingeführt wird eine Höchstzahl von Touristen im historischen Zentrum, ab der die Gebühr von fünf auf zehn Euro steigt.