Venedig: Tagestouristen müssen erstmals Eintrittsgeld zahlen

Es drohen Strafen von bis zu 300 Euro für alle Tagestouristen, die ab dem 25. April 2024 in Venedig ohne Eintritts-Ticket erwischt werden. Das Eintrittsgeld sorgt für Diskussionen.

Eine neue Ära bricht am Donnerstag in Venedig an. Die Lagunenstadt, die zum Symbol des Massentourismus geworden ist, testet erstmals ein umstrittenes Gebührensystem für Tagestouristen. Damit hofft die Stadtregierung, den Besucherandrang zu regeln.

Das Experiment beginnt am 25. April, einem Nationalfeiertag in Italien. Die Sonderabgabe von fünf Euro müssen alle Besucher zahlen, die zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr in die Lagunenstadt wollen.

Tagestouristen müssen im Vorfeld im Internet einen QR-Code erwerben, der an den wichtigsten Zugangspunkten in die Stadt kontrolliert wird. Zudem müssen sie sich auf der von der Gemeinde eingerichteten mehrsprachigen Webseite www.cda.ve.it ihre Eintrittskarte besorgen, die fünf Euro kostet. Gezahlt wird mit Kreditkarte oder Paypal. Das Ticket kann auch in Trafiken erworben werden. Zu welchen Terminen muss man in Venedig Eintritt zahlen? Das Eintrittsgeld wird an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben: vom 25. bis 30. April,

vom 1. bis 5. Mai und

an allen übrigen Wochenenden (samstags und sonntags) bis zum 13. und 14. Juli. Vom Eintrittsgeld ausgenommen ist das Wochenende zum Tag der Republik (1. bis 2. Juni), einem weiteren Nationalfeiertag in Italien. Wer zu den kleineren Inseln Murano, Burano und Torcello will, brauche kein Ticket. Eintrittsgeld für Venedig: das erste Experiment dieser Art weltweit "Es handelt sich um ein Experiment, das Erste weltweit", sagte der Bürgermeister von Venedig Luigi Brugnaro. Er verteidigt hartnäckig die umstrittene Maßnahme. "Unser Ziel ist nicht, Geld zu kassieren, sondern zu verhindern, dass die Stadt explodiert. Wir wollen Venedig touristenfreundlicher gestalten, denn es gehört nicht nur den Venezianern sondern der ganzen Welt", sagt Brugnaro. Er verspricht "sehr sanfte Kontrollen", die eher stichprobenartig ausfallen und auf keinen Fall zu Warteschlangen führen sollen. Es werden mehrere Tore - keine Drehkreuze - aufgestellt, die es ermöglichen, den Großteil der Touristen abzufangen. Wer ist ausgenommen vom neuen System? Einheimische und in Venedig geborene Personen, Immobilienbesitzer (auch wenn sie nicht in Venedig wohnen), Studenten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen kein Eintrittsgeld zahlen. Für Kinder unter 14 Jahren, Behinderte und Begleitpersonen besteht zwar eine Buchungs- aber keine Zahlungspflicht.

Tagestouristen, die ohne QR-Code mit der Eintrittskarte erwischt werden, müssen mit einer Geldstrafe zwischen 50 und 300 Euro rechnen. Der Tourismus-Assessor Venedigs, Simone Venturini, betonte, dass es nicht darum gehe, die Stadt abzuschotten und man keine Obergrenzen für die Vergabe von QR-Codes an den jeweiligen Tagen einführen werde. Die Pläne der Gemeinde sorgen für Diskussionen. Arrigo Cipriani, 91-jähriger Gastwirt und Eigentümer der legendären "Harry's Bar", einst Künstlertreff von Größen wie Schriftsteller Ernest Hemingway, bezeichnet das Eintrittsgeld für Tagestouristen als "Schikane". Kritisch zeigte sich auch der Ex-Bürgermeister von Venedig, Massimo Cacciari. Er rief die Touristen zum Ungehorsam auf und die Eintrittskarte nicht zu zahlen, denn diese sei seiner Ansicht nach "verfassungswidrig". "Es ist reiner Wahnsinn, diese Maßnahmen ist völlig unrechtmäßig und verfassungswidrig. In keiner Stadt der Welt zahlt man Eintritt", kritisierte Cacciari. Touristen in Venedig zahlen für Museen dreimal so viel "In Venedig zahlen die Touristen bereits dreimal so viel wie die Einwohner für Fahrkarten, für Museen, für alles. Die Erklärung, Venedig sei ein reines Museum, ist nicht haltbar", kritisierte Cacciari, ein Venezianer seit Generationen.

Die Eintrittskarte für Tagestouristen findet dagegen bei den Hoteliers Zustimmung. "Es ist inakzeptabel, dass die einzige Steuer für Besucher die Touristensteuer ist, die nur Personen zahlen, die in Hotels übernachten", sagte Vittorio Bonacini, Präsident des venezianischen Hotelierverbandes (Ava). Für Bonacini ist die Erprobung des Beitrags "eine komplexe Herausforderung", mit der die Hoteliers jedoch vollkommen einverstanden seien.