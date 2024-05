Urlaubsreif: Reiselust der Österreicher auf Rekordniveau

95 Prozent gaben bei einer Umfrage des ÖAMTC an, fix Urlaub zu planen, so viele wie noch nie. 40 Prozent hatten im April schon gebucht. Allerdings müssen sich 62 Prozent bei den Ausgaben zurückhalten und wollen bei Quartier, Nebenausgaben oder Urlaubsdauer sparen. Das durchschnittliche Urlaubsbudget ist mit 1.062 Euro pro Kopf gleich wie 2023.

Vor Corona gaben nur 50 bis 60 Prozent der Befragten schon im April an, Urlaub zu planen. Nach einem Einbruch in der Coronazeit war die Reiselust bereits 2023 mit 78 Prozent ungewöhnlich stark gewesen, heuer sind praktisch alle davon erfasst. Wie üblich zieht es vor allem die unter-30-Jährigen ins Ausland, Österreich-Urlaub ist vor allem bei den 50- bis 59-Jährigen angesagt. In Summe planen 70 Prozent der Befragten eine Fahrt über die Grenze, die Hälfte sieht (auch) Urlaub in Österreich vor.